В Таганроге умер 6-месячный мальчик, а его брат попал больницу, возбуждено дело

В Таганроге начали выяснять обстоятельства, при которых погиб 6-месячный мальчик, а его брат того же возраста оказался в больнице. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
— Поступила информация об обнаружении тела ребенка с признаками насильственной смерти. Брат младенца госпитализирован с телесными повреждениями. Место происшествия уже осмотрели, назначены экспертизы, — прокомментировали в СК.
Сейчас следователи проверяют все возможные версии произошедшего, «в том числе причастность родителей к совершению преступления». Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Известно также, что ход расследования уже взяли на контроль в прокуратуре.