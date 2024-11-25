Руководитель организации из Иркутска задолжал зарплату в размере более миллиона

Житель Иркутска не выплачивал зарплату своим работникам. Долгов накопилось на сумму более миллиона рублей, за это он предстанет перед судом. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР Иркутской области.
По версии следствия, 39-летний руководитель частной охранной организации с декабря 2023 по март 2024 не выплачивал зарплату 14 работникам, которые были устроены неофициально. При этом деньги он тратил на личные нужды, часть из них отправил на счет близкого родственника.
— Суд удовлетворил исковые требования прокурора о понуждении работодателя выплатить долги по зарплате, а также компенсацию морального вреда в связи с несвоевременной её выплатой по 10 тысяч рублей в пользу каждого работника, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На имущество обвиняемого наложили арест на сумму 1,4 миллиона. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо несовершеннолетних попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю.