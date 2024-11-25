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Экс-мэр Сочи Копайгородский с женой стремятся вернуться на СВО после обвинений в растрате

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина намерены вернуться в зону специальной военной операции (СВО), несмотря на обвинения в растрате, предъявленные в их адрес. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию из суда.

Источник: соцсети

По данным издания, защита Янины Копайгородской оспаривает приказ об увольнении, утверждая, что о своем исключении из списка служащих она узнала лишь во время судебного заседания по делу своего мужа. Адвокат заявляет, что приказ был подписан задним числом, а увольнение является незаконным. Жену экс-мэра отстранили 11 ноября, за день до того, как она была вызвана на допрос в следственный департамент МВД, после чего она была задержана.

В суде адвокат подчеркнула, что обвинения против Янины Копайгородской касаются эпизодов, связанных с земельными участками, однако она также внесла значительный вклад в обеспечение военного подразделения «Князь Владимир». В частности, она снабжала подразделение техникой, включая беспилотники, и занималась эвакуацией многодетных семей с Донбасса, предоставляя им помощь в Санкт-Петербурге.

Адвокат Алексея Копайгородского также отметил, что его подзащитный заинтересован в продолжении службы в зоне СВО, несмотря на предъявленные обвинения.

Ранее Янина Копайгородская заявила, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок, приобретенный якобы за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн. Обвинения супруга экс-мэра Сочи не признает. Она заявляет, что семью «хотят уничтожить, остальных запугать и заставить оклеветать».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что защита Копайгородских также намерена обжаловать арест имущества семьи, общая сумма которого превышает 600 млн рублей.