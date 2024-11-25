Экс-мэр Сочи Копайгородский с женой стремятся вернуться на СВО после обвинений в растрате

По данным издания, защита Янины Копайгородской оспаривает приказ об увольнении, утверждая, что о своем исключении из списка служащих она узнала лишь во время судебного заседания по делу своего мужа. Адвокат заявляет, что приказ был подписан задним числом, а увольнение является незаконным. Жену экс-мэра отстранили 11 ноября, за день до того, как она была вызвана на допрос в следственный департамент МВД, после чего она была задержана.



В суде адвокат подчеркнула, что обвинения против Янины Копайгородской касаются эпизодов, связанных с земельными участками, однако она также внесла значительный вклад в обеспечение военного подразделения «Князь Владимир». В частности, она снабжала подразделение техникой, включая беспилотники, и занималась эвакуацией многодетных семей с Донбасса, предоставляя им помощь в Санкт-Петербурге.



Адвокат Алексея Копайгородского также отметил, что его подзащитный заинтересован в продолжении службы в зоне СВО, несмотря на предъявленные обвинения.