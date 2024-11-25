Появились новые подробности пожара на борту самолета Сочи-Анталия в Турции

Западным межрегиональным СУ на транспорте СК России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело. Напомним, российский самолет Superjet 100, вылетевший из Сочи, после совершения посадки в аэропорту Анталии загорелся. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как раннее сообщало информагентство, авиасудно принадлежит авиакомпании «Азимут». На борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщают очевидцы, 24 ноября сразу после посадки началось возгорание, но перед этим произошли два громких удара. Якобы после первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — появился огонь. Пожар начался прямо на полосе.
В результате случившегося никто не пострадал. Причиненный ущерб предварительно составил не менее одного млн рублей. Следователями транспортного СК проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».