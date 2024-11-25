Убила знакомого от обиды жительница Хабаровского края

Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
Как выяснилось, в июне этого года женщина распивала спиртное в компании знакомых в поселке Горный. Возникшая ссора с одним из них привела к тому, что обвиняемая нанесла ему удар ножом в спину. После этого мужчина ушел в другую комнату и лег на диван.
После мстительная женщина прошла в комнату и нанесла мужчине не менее девяти ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновную к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.