Убила знакомого от обиды жительница Хабаровского края

Как выяснилось, в июне этого года женщина распивала спиртное в компании знакомых в поселке Горный. Возникшая ссора с одним из них привела к тому, что обвиняемая нанесла ему удар ножом в спину. После этого мужчина ушел в другую комнату и лег на диван.