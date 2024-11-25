Ростовчанин спас подростка, которого ударило током на крыше вагона

Медицинским навыкам Денис Волков обучился, будучи студентом. Он говорит, что поступил так, как учили его родители с детства — не проходить мимо чужой беды. Только благодаря своевременным и правильным действиям ростовчанина мальчика удалось передать в руки врачей. Сейчас школьник находится в тяжелом состоянии в реанимации.