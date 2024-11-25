Ростовчанин спас подростка, которого ударило током на крыше вагона

В субботу Денис Волков вместе со своим дядей находился неподалеку от места происшествия. Напомним, инцидент произошел на ул. Амбулаторной в Железнодорожном районе.
«К ним подбежали два мальчика и попросили о помощи: током ударило их друга. Денис немедля бросился к пострадавшему, начал делать подростку искусственное дыхание и массаж сердца. Позвонил в службу 112 и вызвал скорую», — написал Алексей Логвиненко.
Медицинским навыкам Денис Волков обучился, будучи студентом. Он говорит, что поступил так, как учили его родители с детства — не проходить мимо чужой беды. Только благодаря своевременным и правильным действиям ростовчанина мальчика удалось передать в руки врачей. Сейчас школьник находится в тяжелом состоянии в реанимации.
«Благодарю Дениса за оказанную помощь. Поручил направить ходатайство о представлении Дениса Волкова к награде МЧС России», — добавил Алексей Логвиненко.