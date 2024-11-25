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Командиром загоревшегося судна «Азимута» был пилот из Ростова

Загоревшийся в аэропорту Антальи самолет «Азимута» сумел посадить ростовский пилот.

Андрей Прядкин является командиром стажером Sukhoi Superjet 100−95LR, следовавшим из Сочи в Турцию.

Происшествие случилось вечером 24 ноября. Самолет донской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталью. Из-за сильного ветра после грубой посадки загорелся двигатель. Пассажиры ринулись к выходу.

К месту ЧП быстро прибыли спасатели. Они эвакуировали людей из самолета. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Всего выбраться удалось 87 пассажирам и четырем членам экипажа.

Командиром-стажером лайнера был 47-летний пилот из Ростова Андрей Прядкин. Он окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации, затем ростовский вуз.

Согласно данным Ростовского областного суда, в 2020 году мужчина судился за право получить досрочную страховую пенсию по старости. Однако суд отклонил апелляцию Прядкина.