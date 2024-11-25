Командиром загоревшегося судна «Азимута» был пилот из Ростова

Андрей Прядкин является командиром стажером Sukhoi Superjet 100−95LR, следовавшим из Сочи в Турцию.
Происшествие случилось вечером 24 ноября. Самолет донской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталью. Из-за сильного ветра после грубой посадки загорелся двигатель. Пассажиры ринулись к выходу.
К месту ЧП быстро прибыли спасатели. Они эвакуировали людей из самолета. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Всего выбраться удалось 87 пассажирам и четырем членам экипажа.
Командиром-стажером лайнера был 47-летний пилот из Ростова Андрей Прядкин. Он окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации, затем ростовский вуз.
Согласно данным Ростовского областного суда, в 2020 году мужчина судился за право получить досрочную страховую пенсию по старости. Однако суд отклонил апелляцию Прядкина.