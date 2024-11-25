Самолет рейса Уфа — Красноярск сообщил о неисправности гидросистемы

Как сообщает телеграм канал «Авиаинцидент», 24 ноября во время рейса в Красноярск борт из Уфы подал сигнал о технической неисправности — низком уровне жидкости в гидросистеме номер два. Инцидент произошел над территорией, находящейся в зоне ответственности Красноярского регионального центра Единой системы организации воздушного движения.
Сообщается, что несмотря на неисправность, аварийную стадию не объявляли, но запросили остановку на взлетно-посадочной полосе после приземления и буксировку воздушного судна к месту стоянки. На борту самолета никто не пострадал, приземление прошло штатно.