Самолет рейса Уфа — Красноярск сообщил о неисправности гидросистемы

Как сообщает телеграм канал «Авиаинцидент», 24 ноября во время рейса в Красноярск борт из Уфы подал сигнал о технической неисправности — низком уровне жидкости в гидросистеме номер два. Инцидент произошел над территорией, находящейся в зоне ответственности Красноярского регионального центра Единой системы организации воздушного движения.