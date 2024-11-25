Прокуратура начала проверку после гибели 6-месячного малыша в Таганроге

В Таганроге расследование гибели 6-месячного малыша и травмирование его брата того же возраста взяли на контроль сотрудники прокуратуры. Об этом 25 ноября сообщили в надзорном ведомстве.
— Специалисты контролируют ход расследования уголовного дела. Организована проверка, в том числе выясняется полнота выполнения родителями своих обязанностей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Сейчас причины случившегося еще выясняются, работают следователи. Предварительно, двух 6-месячных детей с травмами, один из малышей уже был без признаков жизни, обнаружили медики 24 ноября 2024 года. После этого было возбуждено дело по статьям «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).