«Пассажиравтотранс» назвал причину взрыва в автобусе на Лиговском проспекте

В парке «Пассажиравтотранса» около 80 таких машин 2018 года, но непосредственно в контракте с ООО «БМГ», о котором идет речь, был указан 61 односекционный автобус большого класса категории М3. Стоимость контракта составила 912 миллионов рублей, он исполнен целиком. В техзадании, в частности, указаны пневматическая система c масловлагоотделителем и осушителем воздуха, полностью обеспечивающая устойчивую работу всего пневматического оборудования автобуса, и конструкция магистралей и ресиверов пневматической системы, обеспечивающая свободное удаление конденсата.