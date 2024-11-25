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Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрея Борзова за получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Признать виновным Борзова Андрея Борисовича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Евгения Николаева.

Борзов взят под стражу в зале суда. Второго фигуранта дела — преподавателя МГТУ Дмитрия Васильева — суд приговорил к семи годам колонии строгого режима. Он признан виновным в даче взятки. Судья зачитала только резолютивную часть приговора, поэтому суть обвинений в адрес Борзова и Васильева остается пока неизвестной.

Борзов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы» МГТУ имени Баумана, заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение». Специалиcт в области разработки систем ближней радиолокации, занимался исследованием и разработкой систем радиоэлектронной борьбы, механизмов функционального и силового поражения объектов специальной техники.