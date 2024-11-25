Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

«Признать виновным Борзова Андрея Борисовича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Евгения Николаева.
Борзов взят под стражу в зале суда. Второго фигуранта дела — преподавателя МГТУ Дмитрия Васильева — суд приговорил к семи годам колонии строгого режима. Он признан виновным в даче взятки. Судья зачитала только резолютивную часть приговора, поэтому суть обвинений в адрес Борзова и Васильева остается пока неизвестной.
Борзов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы» МГТУ имени Баумана, заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение». Специалиcт в области разработки систем ближней радиолокации, занимался исследованием и разработкой систем радиоэлектронной борьбы, механизмов функционального и силового поражения объектов специальной техники.