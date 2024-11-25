Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

«Признать виновным Борзова Андрея Борисовича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Евгения Николаева.