Поиски 25-летней девушки с татуировкой под Новосибирском завершились трагедией

Как сообщала КП-Новосибирск, девушка пропала 20 ноября. В день исчезновения она была одета в черные куртку, штаны, сапоги, бордовую шапку и белый шарф. С собой у нее была черная сумка. Волонтеры отмечали, что у сибирячки есть татуировка на среднем пальце правой руки.