Поиски 25-летней девушки с татуировкой под Новосибирском завершились трагедией

В городе Бердске Новосибирской области завершились поиски 25-летней девушки. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
— Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, — рассказали в «ЛизаАлерт».
Как сообщала КП-Новосибирск, девушка пропала 20 ноября. В день исчезновения она была одета в черные куртку, штаны, сапоги, бордовую шапку и белый шарф. С собой у нее была черная сумка. Волонтеры отмечали, что у сибирячки есть татуировка на среднем пальце правой руки.
Ранее мы писали, что в городе Купино Новосибирской области завершились поиски 31-летнего мужчины-инвалида с потерей памяти. Его местонахождение было неизвестно с 25 октября. В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, утепленные галоши и черную шапку.