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Уфимку чуть не погубил пожар в квартире

В Уфе едва не погибла в пожаре женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе едва не погибла в пожаре женщина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Рихарда Зорге. На место ЧП прибыли сотрудники экстренной службы, которые сразу приступили к спасению и эвакуации жильцов.

Из квартиры, где случился пожар, огнеборцы вытащили женщину, которая без сознания, но живой. Пострадавшую передали медикам, а потом госпитализировали. Также из здания были эвакуированы 15 человек.

Пожар удалось потушить на площади семи квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

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