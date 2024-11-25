Пассажиров поврежденного судна в Антальи доставит в Сочи резервный борт

Как раннее сообщало информагентство, авиасудно принадлежит авиакомпании «Азимут». На борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщают очевидцы, 24 ноября сразу после посадки началось возгорание, но перед этим произошли два громких удара. Якобы после первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — появился огонь. Пожар начался прямо на полосе.