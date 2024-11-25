Олбани
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров поврежденного судна в Антальи доставит в Сочи резервный борт

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Резервный борт вылетел из Антальи в Сочи с пассажирами поврежденного в аэропорту самолета авиакомпании «Азимут». Напомним, ранее российский самолет Superjet 100, вылетевший с курорта, после совершения посадки в аэропорту Турции загорелся. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «ТАСС»(18+).

Как раннее сообщало информагентство, авиасудно принадлежит авиакомпании «Азимут». На борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщают очевидцы, 24 ноября сразу после посадки началось возгорание, но перед этим произошли два громких удара. Якобы после первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — появился огонь. Пожар начался прямо на полосе.

По данному факту возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Рейс перенесли почти на 12 часов. Прибытие резервного лайнера на Кубань ожидается в 12.15 по московскому времени.