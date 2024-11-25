Прокуратура проверит омский дом, в котором обрушился потолок

Ранее в соцсетях появилось сообщение от местного жителя, который вместе с супругой и двумя детьми проживает в двухэтажном доме на 27-й Линии, 18. По словам жильцов, на протяжении долгого времени в доме была разрушена крыша, во время дождя протекал потолок в самой квартире. Недавно крышу отремонтировали, однако после этого в квартире обвалился потолок.

Самому дому уже больше 80 лет, его построили в 1957 году и до сих пор не признали аварийным. Жильцы не выходили с такой инициативой.