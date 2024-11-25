В Калининграде изъято более 2 тысяч литров алкогольной продукции и 5 тысяч пачек сигарет

В частности, изъято 2178 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, 4955 пачек контрафактных сигарет и 245 банок снюса. ГИБДД УМВД выявила 3 факта незаконной перевозки пива объемом 810 литров. ЭБиПК ОМВД России по Ленинградскому району документировал факт реализации алкогольной продукции через интернет без акцизных марок. По месту жительства фигуранта изъято более 84 литров алкоголя.