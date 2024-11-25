Полиция установила личности участников избиения двух подростков в Балашихе

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Балашихинское” установлены участники избиения подростков в лесном массиве в Балашихе. События в опубликованном видео происходили около двух лет назад. Нападавшими оказались четверо молодых людей, двум из них на данный момент уже исполнилось по 19 лет, еще двум — 10 и 14 лет. В настоящее время один из молодых людей 2005 года рождения доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — рассказала Петрова.
Она добавила, что полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ранее Агентство «Москва», по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Московской было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Центральный аппарат ведомства взял на свой контроль ход и расследование дела.