Полиция установила личности участников избиения двух подростков в Балашихе

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Балашихинское” установлены участники избиения подростков в лесном массиве в Балашихе. События в опубликованном видео происходили около двух лет назад. Нападавшими оказались четверо молодых людей, двум из них на данный момент уже исполнилось по 19 лет, еще двум — 10 и 14 лет. В настоящее время один из молодых людей 2005 года рождения доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — рассказала Петрова.