Предложили заменить счетчики. Мошенники похитили у жительницы Витебска более Br70 тыс

Жительнице Витебска позвонил человек, который представился сотрудником организации по замене счетчиков. Звонивший заявил, что ей необходимо поменять приборы учета. Сделать это можно абсолютно бесплатно. Женщина согласилась и продиктовала свои паспортные данные. На этом разговор закончился.



Спустя пару минут женщине позвонили в Viber. Звонивший назвался представителем Национального банка и заявил, что с ее счета в Россию аферисты якобы перевели Br80 тыс. Он предложил оформить кредиты для защиты. Испугавшись, женщина согласилась и начала выполнять инструкции мошенников. Она брала кредиты по Br10−20 тыс. рублей и переводила их на счета аферистов. Кроме этого, она опустошила карточку мужа и взяла в займы деньги у родственницы. Сумма ущерба превысила Br70 тыс.



После перевода всех средств мошенники прекратили связь. Пенсионерка обратилась в милицию.