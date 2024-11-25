В Екатеринбурге завершены поиски 12-летнего мальчика

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенка нашли живым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской полиции.
— Несовершеннолетний найден сотрудниками службы ПДН. Противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершено, — рассказали в УМВД Екатеринбурга.
Напомним, что сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивали 12-летнего мальчика. Сообщалось, что 24 ноября ребенок ушел из дома в СНТ «Керамик» в Горном щите гулять и не вернулся.
Примечательно, что раньше мальчик уже уходил из дома. Он был одет в черную шапку, оранжевый пуховик, серые джинсы, коричневые кроссовки. У пропавшего есть шрам на лбу.