Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге завершены поиски 12-летнего мальчика

В екатеринбургском СНТ нашли пропавшего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенка нашли живым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской полиции.

— Несовершеннолетний найден сотрудниками службы ПДН. Противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершено, — рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивали 12-летнего мальчика. Сообщалось, что 24 ноября ребенок ушел из дома в СНТ «Керамик» в Горном щите гулять и не вернулся.

Примечательно, что раньше мальчик уже уходил из дома. Он был одет в черную шапку, оранжевый пуховик, серые джинсы, коричневые кроссовки. У пропавшего есть шрам на лбу.