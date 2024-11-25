МИД: о пострадавших при падении самолета в Вильнюсе россиянах не сообщалось

Грузовой самолет Boeing 737−400 логистической компании DHL потерпел крушение утром сегодня, 25 ноября, недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт упал на двухэтажный дом. В самолете находились четыре человека: два пилота и двое пассажиров. Один из пилотов погиб, второго госпитализировали.