МИД: о пострадавших при падении самолета в Вильнюсе россиянах не сообщалось

Грузовой самолет Boeing 737−400 логистической компании DHL потерпел крушение утром сегодня, 25 ноября, недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт упал на двухэтажный дом. В самолете находились четыре человека: два пилота и двое пассажиров. Один из пилотов погиб, второго госпитализировали.
По данным литовского портала Delfi, погибшим в авиакатастрофе оказался гражданин Испании. Местная полиция заявила, что в числе членов экипажа был литовец, еще один испанец и немец. LRT писал, что самолет мог упасть из-за технических неполадок.