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МИД: о пострадавших при падении самолета в Вильнюсе россиянах не сообщалось

Ситуационно-кризисный центр МИД России заявил, что в ведомство не поступали сведения о россиянах, пострадавших при падении грузового самолета компании DHL на жилой дом в Вильнюсе.

Источник: Агентство «Москва»

Грузовой самолет Boeing 737−400 логистической компании DHL потерпел крушение утром сегодня, 25 ноября, недалеко от аэропорта Вильнюса. Борт упал на двухэтажный дом. В самолете находились четыре человека: два пилота и двое пассажиров. Один из пилотов погиб, второго госпитализировали.

По данным литовского портала Delfi, погибшим в авиакатастрофе оказался гражданин Испании. Местная полиция заявила, что в числе членов экипажа был литовец, еще один испанец и немец. LRT писал, что самолет мог упасть из-за технических неполадок.