В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

«В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями госпитализирован его 6-месячный брат», — говорится в релизе.
Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, проверяется, в том числе, версия о причастности родителей детей, отметили в СУСК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и «реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.