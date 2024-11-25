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В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями госпитализирован его 6-месячный брат», — говорится в релизе.

Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, проверяется, в том числе, версия о причастности родителей детей, отметили в СУСК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и «реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.