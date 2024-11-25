В Ленобласти число пострадавших в ДТП увеличилось до 15

Автобус и грузовик столкнулись в 07:24 мск в поселке Новоселье около дома № 8 по Красносельскому шоссе. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП. По информации ведомства, рейсовый автобус при движении по автодороге Стрельна — Пески — Яльгелево въехал в стоявший на обочине грузовой автомобиль.