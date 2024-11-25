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В Ленобласти число пострадавших в ДТП увеличилось до 15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Ломоносовском районе Ленинградской области увеличилось до 15. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Источник: Петербургская полиция

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадали 11 человек, в том числе 5 детей.

«На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжёлом», — рассказали в комитете.

Уточняется, что 14 человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Автобус и грузовик столкнулись в 07:24 мск в поселке Новоселье около дома № 8 по Красносельскому шоссе. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП. По информации ведомства, рейсовый автобус при движении по автодороге Стрельна — Пески — Яльгелево въехал в стоявший на обочине грузовой автомобиль.