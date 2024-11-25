Дальневосточники губят своих родителей в Год семьи

Тем временем в Приморском крае задержали подозреваемого в убийстве собственной матери, мужчину 1985 года рождения. Семейная драма, ставшая трагедией, произошла 20 ноября 2023 года в посёлке Смоляниново: сын поссорился с пожилой матерью и нанёс ей удары ногой в грудь и в живот, от полученных травм женщина 1967 года рождения скончалась. Действия приморца квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека. Мужчину заключили под арест на два месяца, пока расследуется дело.