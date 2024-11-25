Дальневосточники губят своих родителей в Год семьи

Инцидент произошёл в октябре — ноябре 2024 года. Злоумышленница решила поручить поиск исполнителя убийства своему мужу. Супруг не согласился на роль пособника в грязном деле и втайне от жены заявил о планируемом преступлении в полицию.
Как передаёт официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники управления уголовного розыска Хабаровской полиции инсценировали это преступление при участии мужа и отца заказчицы. Супруг сказал жене, что киллер якобы найден, она передала мужу деньги, чтобы расплатиться с исполнителем, а муж позднее показал женщине фотографию муляжа трупа, похожего на её отца.
После инсценировки женщину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на организацию убийства по найму, злоумышленница находится под домашним арестом. Она дала признательные показания, ей предъявлено обвинение.
Тем временем в Приморском крае задержали подозреваемого в убийстве собственной матери, мужчину 1985 года рождения. Семейная драма, ставшая трагедией, произошла 20 ноября 2023 года в посёлке Смоляниново: сын поссорился с пожилой матерью и нанёс ей удары ногой в грудь и в живот, от полученных травм женщина 1967 года рождения скончалась. Действия приморца квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека. Мужчину заключили под арест на два месяца, пока расследуется дело.
В общем, не задался на Дальнем Востоке Год семьи…