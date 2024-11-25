Убил престарелых супругов и сжег их дом. Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд

Согласно материалам дела, обвиняемый был знаком и проживал по соседству с потерпевшими супругами-пенсионерами.



Утром 4 марта 2024 года он находился в доме потерпевших, где у него возник конфликт с хозяйкой, связанный с невозвратом ранее полученных им взаймы денег. В ходе ссоры мужчина схватил металлический совок, стоявший у печи, и нанес им множественные удары как потерпевшей, так и ее мужу, который прибежал на шум. Он также бил их ногами и другими предметами, в том числе по жизненно важным органам. Когда пенсионеры перестали подавать признаки жизни, обвиняемый обыскал дом и похитил кошелек с суммой в Br580.



Чтобы скрыть следы преступления, он поджег предметы обстановки в трех изолированных комнатах, что привело к уничтожению имущества потерпевших на сумму свыше Br10 тыс. Избитая женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее муж погиб от отравления угарным газом в результате поджога.



Согласно проведенным по делу экспертным исследованиям, обвиняемый на момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.



Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Изучение материалов дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация противоправных действий по п.п.1, 2, 5, 6, 8 ч.2 ст. 139, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси является верной и обоснована собранными доказательствами. Примененную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора Беларуси оставил прежней.