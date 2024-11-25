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В Башкирии девочка попала в больницу после избиений сверстницей

В Башкирии девочка попала в больницу после избиений сверстницей.

Источник: Башинформ

Школьница из Иглинского района попала в больницу с черепно-мозговой травмой после избиений сверстницей. Девочка пришла в новый класс — у нее не заладились отношения с одноклассницей. Последняя ее унижала и периодически била по голове. Новенькая ученица терпела побои и унижения, но в один из дней потеряла сознание на уроке танцев. В больнице ей поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Родители девочки обратились в полицию.

Между тем прокуратура Башкирии организовала по данному факту проверку.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик, на котором несовершеннолетняя рассказывает о фактах буллинга и нанесения ей телесных повреждений в одной из школ Иглинского района. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части безопасного пребывания учащихся в учебном учреждении, даст оценку действиям родителей и должностных лиц образовательной организации на предмет выполнения своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в надзорном ведомстве.