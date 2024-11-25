В Башкирии девочка попала в больницу после избиений сверстницей.

Школьница из Иглинского района попала в больницу с черепно-мозговой травмой после избиений сверстницей. Девочка пришла в новый класс — у нее не заладились отношения с одноклассницей. Последняя ее унижала и периодически била по голове. Новенькая ученица терпела побои и унижения, но в один из дней потеряла сознание на уроке танцев. В больнице ей поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Родители девочки обратились в полицию.