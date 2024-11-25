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В Перми 11-летняя школьница получила удар электротоком у подъезда своего дома

ЧП произошло на улице Мензелинской в Кировском районе города.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Перми рассмотрел обращение жительницы дома на ул. Мензелинской. Она обратилась в суд с требованием о выплате компенсации морального вреда управляющей компанией. Ее 11-летняя дочь получила сильный удар электротоком у подъезда при выходе из дома.

В материалах дела говорится, что девочка весной этого года вышла из дома покататься на роликах. При выходе она одной рукой взялась за металлическую входную дверь, другой — за железный опорный столб козырька подъезда. В это время она почувствовала резкую боль в руке.

После звонка маме, девочку отправили в больницу, где ей поставили диагноз «электротравма» и отправили на стационарное лечение.

При осмотре места происшествия представители ресурсоснабжающей организации и управляющей компании установили, в подсоединенном к нерабочим лампам на внешней стене дома кабеле есть электрическое напряжение. Возможной причиной его утечки могло стать нарушение изоляция контактов.

Мама пострадавшей девочки направила заявление о выплате компенсации морального вреда в управляющую домом компанию. В выплате УК отказала, женщина обратилась в суд.

Районный суд установил, что за ненадлежащее состояние внутридомовых сетей несет ответственность управляющая компания. Несовершеннолетняя девочка получила травму из-за ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Суд обязал УК выплатить в пользу пострадавшей девочки 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в размере 25 тыс. руб. за неисполнение досудебной претензии истца о возмещении причиненного вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.