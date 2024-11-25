В Казахстане задержали заключенного, готовившего теракт в тюрьме

В сентябре 2024 года в одной из колоний в Казахстане заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения. Отбывающие наказание организовали поджог во время проверки на наркотики, которую инициировали сотрудники колонии. В бунте участвовали около 400 человек, пострадали трое. Осужденные таким образом «выражали неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания».