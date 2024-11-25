В Казахстане задержали заключенного, готовившего теракт в тюрьме

️ «22 ноября пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности», — говорится в сообщении.
Один фигурант ранее был судим за экстремизм, а остальные «отбывают наказание за убийство, разбои и кражи». Также в Алмате правоохранительные органы задержали их подельника, состоявшего на учете.
При обыске сотрудники спецслужб изъяли у задержанного «холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства».
Расследование ведется по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса Казахстана (акт терроризма, пропаганда терроризма и незаконный оборот наркотиков).
В сентябре 2024 года в одной из колоний в Казахстане заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения. Отбывающие наказание организовали поджог во время проверки на наркотики, которую инициировали сотрудники колонии. В бунте участвовали около 400 человек, пострадали трое. Осужденные таким образом «выражали неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания».