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В Казахстане задержали заключенного, готовившего теракт в тюрьме

Спецслужбы Казахстана задержали приверженца радикальной религиозной идеологии, готовившего теракт в тюрьме, а также его подельников. Об этом сообщила пресс-служба национального комитета безопасности Казахстана (КНБ).

️ «22 ноября пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Один фигурант ранее был судим за экстремизм, а остальные «отбывают наказание за убийство, разбои и кражи». Также в Алмате правоохранительные органы задержали их подельника, состоявшего на учете.

При обыске сотрудники спецслужб изъяли у задержанного «холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства».

Расследование ведется по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса Казахстана (акт терроризма, пропаганда терроризма и незаконный оборот наркотиков).

В сентябре 2024 года в одной из колоний в Казахстане заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения. Отбывающие наказание организовали поджог во время проверки на наркотики, которую инициировали сотрудники колонии. В бунте участвовали около 400 человек, пострадали трое. Осужденные таким образом «выражали неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания».