Семья с детьми и беременной едва не замёрзла на трассе под Новосибирском

Попавшие в беду вынуждены были просить о помощи спасателей. Инцидент случился в ночь на 24 ноября на автомобильной трассе Р-254 «Иртыш» между рабочим посёлком Чаны и городом Татарском, рассказали в центре ГО, ЧС и ПБ по Новосибирской области.