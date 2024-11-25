Семья с детьми и беременной едва не замёрзла на трассе под Новосибирском

Семья из 4-х человек: мужчины, беременной женщины и двух малолетних детей едва не замерзла в сломавшемся автомобиле на трассе под Новосибирском.
Попавшие в беду вынуждены были просить о помощи спасателей. Инцидент случился в ночь на 24 ноября на автомобильной трассе Р-254 «Иртыш» между рабочим посёлком Чаны и городом Татарском, рассказали в центре ГО, ЧС и ПБ по Новосибирской области.
На помощь семье оперативно выехали сотрудники Чановского поисково-спасательного отряда. Спасатели эвакуировали членов семьи в ближайший пункт обогрева кафе-гостиницы «Гостиный двор».
Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.