В Волгограде убийце собственной матери дали 10 лет тюрьмы

25 ноября Ворошиловский райсуд Волгограда вынес суровый приговор 60-летнему мужчине за жестокое убийство 86-летней матери. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.
Убийство произошло в конце декабря прошлого года. Мужчина сильно напился и стал ругаться с пожилой родственницей. Та обвинила его в аморальном образе жизни и отсутствии помощи.
— В порыве гнева фигурант уголовного дела деревянной скалкой нанес матери не менее 18 ударов в область головы, грудной клетки и живота. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления, — уточнили в надзорном ведомстве.
Фигурант признался, что не хотел убивать мать и это вышло случайно. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.