Стали известны подробности о задержанном по делу о расстреле людей в Саратовской области

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали некоего Рубика Акопяна. О мужчине известно, что ему 41 год. Позже «Взгляд-Инфо» сообщил, что в октябре 2016 года мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за уклонение от уведомления о подтверждении проживания в РФ решением Люберецкого городского суда Московской области.