Стали известны подробности о задержанном по делу о расстреле людей в Саратовской области

24 ноября 2024 года в городе Марксе Саратовской области в результате дорожного конфликта водитель Land Cruiser застрелил из огнестрельного оружия мужчину из машины «Ока» и ранил ехавшего в том же автомобиле пассажира. Но пострадавшему удалось запомнить номер внедорожника.
Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали некоего Рубика Акопяна. О мужчине известно, что ему 41 год. Позже «Взгляд-Инфо» сообщил, что в октябре 2016 года мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за уклонение от уведомления о подтверждении проживания в РФ решением Люберецкого городского суда Московской области.
На момент назначения штрафа Акопян имел статус лица без гражданства. В соответствии с инкриминированной ему статьей, мужчину следовало депортировать из России. Но поскольку жена задержанного имела российское гражданство, выдворять его за пределы нашего государства не стали.
Впоследствии Акопян получил гражданство Российской Федерации. Судя по всему, некоторое время он занимался бизнесом. В 2018 году ООО «Рубстрой», учрежденное Рубиком и занимавшееся строительством, прекратило свое существование.
Последнее время Акопян проживал в городе Марксе. Там, в собственной квартире, его и задержали спецназовцы. Теперь мужчину обвиняют в совершении убийства и покушения на убийство. Второй пострадавший, 48-летний мужчина, остается в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.