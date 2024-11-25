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Появились подробности падения грузового самолета на жилой дом под Вильнюсом

В результате авиакатастрофы погиб получивший травмы пилот, среди жильцов никто не пострадал, сообщает телеграм-канал Baza.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Самолет в воздухе
Источник: Freepik

Около 5:30 утра 25 ноября 2024 года в Вильнюсе на двухэтажный жилой дом упал следовавший на посадку в местный аэропорт самолет. По информации литовской полиции, самолет принадлежал немецкой почтовой компании DHL, занимающейся грузовыми перевозками.

На борту самолета находились четыре человека, в том числе два пилота и два работника компании, сопровождавших перевозимые грузы. В какой-то момент по неизвестной причине судно упало на жилое здание. По счастливой случайности, никто из находившихся в доме людей не пострадал.

Остались невредимыми и трое из четырех членов экипажа. Однако один из пилотов все же получил серьезные травмы, его доставили в местное медицинское учреждение. Вскоре стало известно, что, несмотря на усилия врачей, пострадавший член экипажа воздушного судна скончался.

В настоящее время ответственные службы проводят выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего. По одной из версий, причиной падения самолета могли стать технические неисправности, либо ошибка пилота. Кроме того, оцениваются и масштабы ущерба, причиненного жилому дому, на который рухнуло воздушное судно.