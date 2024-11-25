В Павлодарской области участились случаи насилия над детьми

«Последние случаи, которые были не расследованы до конца. По ним нету процессуального решения. Они все в работе. Я каждый случай индивидуально сам контролирую. В случае в Железинском районе сейчас уголовное дело по этому факту возбуждено, ведется следствие. Я могу пока сказать только то, что в действительности это единственный случай, который ребенок под опекунством был. Все остальные случаи — дети имеют биологических родителей. Большинство из них, к сожалению, неблагополучные семьи. Либо есть только один родитель, который растит ребенка. Но один случай связанные с опекуном зафиксирован. Абсолютно утверждать, как это было, мы не можем», — пояснил Байханов.