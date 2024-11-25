Двое волгоградцев похитили раненого участника СВО и вымогали у него полтора миллиона

— Вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые прибыли в рабочий поселок Городище, где назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику специальной военной операции. При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй — отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства, в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной, — сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. — В последствии злоумышленник сопроводил жертву до транспортного средства, силой усадил его в салон машины и заблокировал двери.