Двое волгоградцев похитили раненого участника СВО и вымогали у него полтора миллиона

По информации СУ СКР, преступление было совершено 22 ноября в Городище Волгоградской области. С похитителями, по версии следствия, участник СВО Был знаком ране, а потому согласился на встречу с ними.
— Вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые прибыли в рабочий поселок Городище, где назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику специальной военной операции. При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй — отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства, в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной, — сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. — В последствии злоумышленник сопроводил жертву до транспортного средства, силой усадил его в салон машины и заблокировал двери.
Когда машина тронулась, потерпевший пытался созвониться со знакомыми, однако сообщники отобрали у него телефон и нанесли ему удары по голове.
Сбежать потерпевшему удалось в тот момент, когда сообщники остановили автомобиль, чтобы установить знаки, которые снимали для конспирации.
— Потерпевший воспользовался моментом, выбрался из машины и успел забежать в ближайший ломбард, где стал просить находившихся там людей о помощи. Злоумышленники попытались догнать свою жертву, однако, когда поняли, что их преступные действия стали явными для посторонних граждан, скрылись в неизвестном направлении, — уточняют в СУ СКР.
Здесь также сообщают, что похищенный участник СВО находился на лечении в Волгограде в связи с полученным в зоне СВО ранением.
Задержать преступников удалось по горячим следам оперативникам.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции совместно с коллегами из Управления уголовного розыска главка МВД установили личности и задержали фигурантов. Ими оказались 22-летний и 27-летний жители региона, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
Следствие ходатайствует в суде об аресте задержанных.