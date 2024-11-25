Проверяйте проводку: в Белокалитвинском районе сгорели две бани

Уточняется, что хозяев в момент происшествия дома не было, баня не топилась. Возгорание заметили соседи, они вызвали пожарных. Пламя на 16 кв. м потушили восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин. В Белой Калитве пожар заметили прохожие и позвонили в МЧС. Возгорание потушили на 8 кв. м.