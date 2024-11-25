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Проверяйте проводку: в Белокалитвинском районе сгорели две бани

Ростовская область, 25 ноября 2024. DON24.RU. За минувшие сутки в Белокалитвинском районе сгорели две бани из-за ветхой проводки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. В хуторе Дороговском в бане на территории частного дома замкнуло проводку.

Источник: Don24.ru

Уточняется, что хозяев в момент происшествия дома не было, баня не топилась. Возгорание заметили соседи, они вызвали пожарных. Пламя на 16 кв. м потушили восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин. В Белой Калитве пожар заметили прохожие и позвонили в МЧС. Возгорание потушили на 8 кв. м.

МЧС России напоминает следить за состоянием проводки, не перегружать электросети, не оставлять без присмотра работающие электроприборы.

Ранее писали, что в донском хуторе загорелся торговый павильон на площади 25 кв. м.

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