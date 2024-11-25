В Омске задержали курьера мошенников, который украл деньги у четырёх пенсионеров

Омские полицейские нашли 24-летнего жителя областного центра, который участвовал в обмане пенсионеров. Он приходил в дома пожилых омичей по указанию кураторов, которые рассказывали потерпевшим о распоряжении руководства страны о необходимости декларирования всей наличности, чтобы избежать перевода денег в поддержку врага. Для убедительности аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, ЦБ Росфинмониторинга и направляли курьера с «официальным документом».