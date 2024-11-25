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В Омске задержали курьера мошенников, который украл деньги у четырёх пенсионеров

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

Омские полицейские нашли 24-летнего жителя областного центра, который участвовал в обмане пенсионеров. Он приходил в дома пожилых омичей по указанию кураторов, которые рассказывали потерпевшим о распоряжении руководства страны о необходимости декларирования всей наличности, чтобы избежать перевода денег в поддержку врага. Для убедительности аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, ЦБ Росфинмониторинга и направляли курьера с «официальным документом».

Обвиняемый получал курьерский лист. На «официальных бланках» мошенники прописывали персональные данные обманутых пенсионеров, должности несуществующих госслужащих, а также имитировали подписи и печати.

Омич распечатывал документ и в течение 30−40 минут на такси приезжал к потерпевшим. Испуганные пожилые люди отдавали все свои день и ждали их возвращения после «декларации».

Молодого человека задержали при выходе из квартиры на улице Лисицкого. Он официально работал помощником повара в кафе, а ранее — курьером, который доставлял продукты и другие товары.

За два месяца обвиняемый обманул четырёх человек в возрасте от 71 до 88 лет. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей, из которых 10% омич оставлял себе, а похищенное переводил на счета злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».