В Омске задержали курьера мошенников, который украл деньги у четырёх пенсионеров

Омские полицейские нашли 24-летнего жителя областного центра, который участвовал в обмане пенсионеров. Он приходил в дома пожилых омичей по указанию кураторов, которые рассказывали потерпевшим о распоряжении руководства страны о необходимости декларирования всей наличности, чтобы избежать перевода денег в поддержку врага. Для убедительности аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, ЦБ Росфинмониторинга и направляли курьера с «официальным документом».
Обвиняемый получал курьерский лист. На «официальных бланках» мошенники прописывали персональные данные обманутых пенсионеров, должности несуществующих госслужащих, а также имитировали подписи и печати.
Омич распечатывал документ и в течение 30−40 минут на такси приезжал к потерпевшим. Испуганные пожилые люди отдавали все свои день и ждали их возвращения после «декларации».
Молодого человека задержали при выходе из квартиры на улице Лисицкого. Он официально работал помощником повара в кафе, а ранее — курьером, который доставлял продукты и другие товары.
За два месяца обвиняемый обманул четырёх человек в возрасте от 71 до 88 лет. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей, из которых 10% омич оставлял себе, а похищенное переводил на счета злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».