«Мешали посетителям и сквернословили»: охранник и старшеклассники подрались в торговом центре в Иркутске

Мужчина в деловом костюме хватает подростка «за шкирку» и … начинает его толкать, хватает за руки, поясницу. Рядом — еще один мужчина, он никак не пытается остановить конфликт. Вокруг толпа подростков, которые, по всей видимости, пытаются спасти друга. Произошедшее сняли на камеру в торговом центре, который находится в Октябрьском округе Иркутска.
— Сообщение о конфликте охранника и подростков поступило в полицию от администрации ТЦ и родителей двоих старшеклассников. Они рассказали, что работник крупного торгового центра применил силу в отношении парней, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас полиция нашла и опросила всех участников конфликта. По предварительной информации, охранник хотел выпроводить дебоширов, которые на протяжении нескольких дней собирались в ТЦ и вели себя неподобающим образом на фуд-корте. Со слов мужчины, они мешали посетителям, ругались матом, курили электронные сигареты, а все просьбы покинуть объект оставались незамеченными.
— При попытке вывести подростков завязалась конфликтная ситуация, в ходе которой 16-летний юноша получил травму в виде рассечения губы. Его 14-летний знакомый не пострадал, — уточнили в ведомстве.
Сейчас решают вопрос о том, чтобы привлечь охранника к административной ответственности. Чтобы дать оценку действиям подростков — полиция изъяла записи с камер наблюдения. Если слова мужчины подтвердятся, то им грозит денежный штраф либо арест.
Разбирательство продолжается. Прокуратура Иркутской области контролирует проверку.