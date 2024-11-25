«Мешали посетителям и сквернословили»: охранник и старшеклассники подрались в торговом центре в Иркутске

Мужчина в деловом костюме хватает подростка «за шкирку» и … начинает его толкать, хватает за руки, поясницу. Рядом — еще один мужчина, он никак не пытается остановить конфликт. Вокруг толпа подростков, которые, по всей видимости, пытаются спасти друга. Произошедшее сняли на камеру в торговом центре, который находится в Октябрьском округе Иркутска.