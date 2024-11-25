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«Мешали посетителям и сквернословили»: охранник и старшеклассники подрались в торговом центре в Иркутске

16-летний подросток пострадал после конфликта с охранником в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина в деловом костюме хватает подростка «за шкирку» и … начинает его толкать, хватает за руки, поясницу. Рядом — еще один мужчина, он никак не пытается остановить конфликт. Вокруг толпа подростков, которые, по всей видимости, пытаются спасти друга. Произошедшее сняли на камеру в торговом центре, который находится в Октябрьском округе Иркутска.

— Сообщение о конфликте охранника и подростков поступило в полицию от администрации ТЦ и родителей двоих старшеклассников. Они рассказали, что работник крупного торгового центра применил силу в отношении парней, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полиция нашла и опросила всех участников конфликта. По предварительной информации, охранник хотел выпроводить дебоширов, которые на протяжении нескольких дней собирались в ТЦ и вели себя неподобающим образом на фуд-корте. Со слов мужчины, они мешали посетителям, ругались матом, курили электронные сигареты, а все просьбы покинуть объект оставались незамеченными.

— При попытке вывести подростков завязалась конфликтная ситуация, в ходе которой 16-летний юноша получил травму в виде рассечения губы. Его 14-летний знакомый не пострадал, — уточнили в ведомстве.

Сейчас решают вопрос о том, чтобы привлечь охранника к административной ответственности. Чтобы дать оценку действиям подростков — полиция изъяла записи с камер наблюдения. Если слова мужчины подтвердятся, то им грозит денежный штраф либо арест.

Разбирательство продолжается. Прокуратура Иркутской области контролирует проверку.