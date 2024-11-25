Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада

Как указано в судебных материалах, ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине «Пятерочка» тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. «После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — говорится в материалах.