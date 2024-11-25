Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада

Уголовное дело было возбуждено по статье УК о мелком хищении лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение в рамках КоАП.
Как указано в судебных материалах, ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине «Пятерочка» тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. «После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — говорится в материалах.
Причиненный материальный ущерб оценили в 132 рубля 86 копеек.
«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком два года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление», — рассказал собеседник агентства.