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Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил к условному сроку местного жителя по делу о хищении из супермаркета на 132 рубля, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело было возбуждено по статье УК о мелком хищении лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение в рамках КоАП.

Как указано в судебных материалах, ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине «Пятерочка» тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. «После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — говорится в материалах.

Причиненный материальный ущерб оценили в 132 рубля 86 копеек.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком два года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление», — рассказал собеседник агентства.