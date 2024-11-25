В Челябинске машина сбила несколько человек и умчалась

Пешеходы пострадали в ДТП на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Легковая машина выехала на островок безопасности и врезалась в стоявших там людей. Автомобиль вытолкнул пешеходов на проезжую часть вместе с дорожными знаками и обломками ограждения.
Сбив людей, водитель даже не затормозил и умчался прочь.
По совпадению, рядом с местом аварии оказалась машина скорой помощи. Медики были на месте уже через несколько секунд после ДТП. Вскоре подъехал второй медицинский автомобиль.