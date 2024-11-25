Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске машина сбила несколько человек и умчалась

Жуткое ДТП с пешеходами произошло на перекрестке в Челябинске.

Источник: "Интерсвязь"

Пешеходы пострадали в ДТП на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Легковая машина выехала на островок безопасности и врезалась в стоявших там людей. Автомобиль вытолкнул пешеходов на проезжую часть вместе с дорожными знаками и обломками ограждения.

Сбив людей, водитель даже не затормозил и умчался прочь.

По совпадению, рядом с местом аварии оказалась машина скорой помощи. Медики были на месте уже через несколько секунд после ДТП. Вскоре подъехал второй медицинский автомобиль.