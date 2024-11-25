Локомотив сошел с рельс на обводном пути ж/д станции Тайшет

В Иркутской области минувшей ночью произошел сход задней тележки второй секции локомотива на обводном пути железнодорожной станции Тайшет. В результате случившегося повреждено около 30 метров пути. Задержек движения нет, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВМ СУТ СКР.
Предварительно установлено, что сход тележки произошел из-за нарушения машинистом локомотива правил технической эксплуатации ж/д транспорта. В настоящее время все обстоятельства уточняются. В результате случившегося никто не пострадал.
Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку. Также следователи Братского следственного отдела проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.