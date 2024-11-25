Шел следом. Екатеринбуржец напал с ножом на прохожих и убил одного из них

В столице Среднего Урала в ночь на 23 ноября двое мужчин получили серьезные ножевые ранения, когда просто шли по улице. На них возле одного из домов на улице Тверитина напал незнакомец. В результате конфликта с поножовщиной, один из пострадавших скончался в больнице, за жизнь другого продолжают бороться врачи. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.