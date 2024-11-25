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Шел следом. Екатеринбуржец напал с ножом на прохожих и убил одного из них

Найти подозреваемого удалось благодаря записям с камер наблюдения.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

В столице Среднего Урала в ночь на 23 ноября двое мужчин получили серьезные ножевые ранения, когда просто шли по улице. На них возле одного из домов на улице Тверитина напал незнакомец. В результате конфликта с поножовщиной, один из пострадавших скончался в больнице, за жизнь другого продолжают бороться врачи. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.

Нашли по камерам.

Как потом выяснят следователи, участники ночного криминального инцидента — нападавший и потерпевшие — не были знакомы между собой. В ту ночь, согласно изученным записям камер видеонаблюдения, екатеринбуржец некоторое время шел следом за своими будущими жертвами, после чего окликнул их.

Далее между ними возник конфликт, в ходе которого агрессивный мужчина достал нож и нанес им несколько ударов. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

«По поручению руководства следственного управления областного СКР на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Свердловской области. Работа по сбору и закреплению доказательств также проводилась с участием сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики Следственного комитета России», — рассказали в пресс-службе свердловского Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Не сопротивлялся.

Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигурант уголовного дела — официально неработающий ранее не судимый 40-летний местный житель. Его оперативно вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска по месту жительства.

«Сопротивления он не оказал, воспринял визит полицейских спокойно», — отметил Горелых.

Сейчас решается вопрос о назначении в отношении задержанного судебной психиатрической экспертизы. Вскоре мужчине должны избрать меру пресечения.

За убийство человека на улице жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы.