В Новосибирске собака унюхала в багаже 40 тысяч долларов

В новосибирском аэропорту «Толмачево» собака по кличке Баяра предотвратила незаконный вывоз более 32 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской таможни 25 ноября.
Пассажир пытался улететь в Самарканд с ручной кладью, набитой деньгами. С собой он хотел пронести 41,5 тысячи долларов, 56 тысяч рублей и 293 тысячи узбекских сум (2,3 тысячи рублей в эквиваленте).
Когда мужчина проходил «зеленый» коридор, собака унюхала «лишние» купюры в сумке, поэтому мужчину задержали.
— Наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. Возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), — рассказали таможенники.
В итоге пассажиру грозит штраф, размер которого может достигать до десятикратной суммы незаконно перемещенных средств. Либо же ему светит лишение свободы на срок до двух лет.