После взрыва на Лиговском в Петербурге сняли с линии серию автобусов

После воскресного взрыва в рейсовом автобусе № 26 на Лиговском проспекте в Петербурге приняли решение о приостановке эксплуатации на городской маршрутной сети автобусов марки Volgabus 5270G, поступивших по контракту 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», объяснившая, в том числе, причины взрыва.
«Несчастный случай произошёл по причине разгерметизации ресивера пневмостистемы, установленного заводом-производителем и согласно паспорту технического средства являющегося не обслуживаемым в рамках техосмотров элементом конструкции», — отметили в учреждении, подчеркнув, что нарушений при эксплуатации не было.
В «Пассажиравтотрансе» добавили, что в Петербург вызваны представители завода-изготовителя и производители оборудования. Они помогут в принятии решения о причинах возникновения дефекта и возможности дальнейшей эксплуатации транспортных средств.
Напомним, несчастный случай произошёл накануне вечером, когда автобус ехал по Лиговскому проспекту. Кадры из его салона после ЧП публикует «Mash на Мойке».
В результате инцидента пострадала пассажирка — она получила травму головы. На место экстренно вызвали все службы, женщину срочно увезли в больницу, где она находится в состоянии средней тяжести.
Как уверили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ей будет оказана вся необходимая помощь в получении страховой выплаты.
Ранее стало известно, что утром понедельника, 25 ноября, грузовик и автобус столкнулись у дома № 8 на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье около половины восьмого часа утра. Пострадали 11 пассажиров, в том числе 5 несовершеннолетних.