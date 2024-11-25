После взрыва на Лиговском в Петербурге сняли с линии серию автобусов

После воскресного взрыва в рейсовом автобусе № 26 на Лиговском проспекте в Петербурге приняли решение о приостановке эксплуатации на городской маршрутной сети автобусов марки Volgabus 5270G, поступивших по контракту 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», объяснившая, в том числе, причины взрыва.