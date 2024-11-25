В Иркутской области поезд сошел с рельсов

ИРКУТСК, 25 ноя — РИА Новости. Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«На обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход задней тележки второй секции локомотива. В результате происшествия повреждено около 30 метров железнодорожного пути», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной схода стало нарушение машинистом локомотива правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура и СК на транспорте проводят проверку.
Отмечается, что пострадавших нет, движение поездов осуществляется без задержек.