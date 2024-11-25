Автомобиль влетел в толпу людей у пешеходного перехода в Челябинске.
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Машина сбила местных жителей на перекрёстке Братьев Кашириных и Чичерина. Очевидцы сразу побежали на помощь, подняли коляску и помогли подняться тем, кто мог это сделать. Пострадали минимум три человека, погибших нет.
На кадрах видно — после наезда водитель не остановился и скрылся с места ДТП.