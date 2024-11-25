Прокуратура запросила 23 года «строгача» для убившего младшую сестренку уфимца

По версии следствия, в тот злополучный вечер молодой человек напал на младшую сестренку, когда она выходила из душа. Сергей изнасиловал ее, задушил и спрятал тело в раскладной диван. Когда мама пришла домой и, ничего не подозревая, легла спать, подсудимый достал мертвую сестренку, вынес на улицу и положил ее тело в багажник. Не найдя места, куда можно было бы отвезти жертву, он переставил автомобиль в другое место, там же, рядом с домом, и скрылся.