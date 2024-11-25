Прокуратура запросила 23 года «строгача» для убившего младшую сестренку уфимца

В Верховном суде Башкирии продолжается рассмотрение громкого дела об убийстве с особой жестокостью 14-летней Юлианы (имя изменено — Ред.) из Уфы. В расправе над ребенком обвиняют ее единоутробного 22-летнего брата Сергея П. Всего извергу предъявили обвинение по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса.
Напомним, судебный процесс о невероятно жестоком преступлении, начался 28 октября 2024 года. «КП-Уфа» присутствовала на заседании, где Сергей П. впервые сел на скамью подсудимых. О том, как вел себя молодой человек, мы писали в репортаже из здания суда.
25 ноября в Верховном суде Башкирии состоялись прения сторон по данному делу. В прокуратуре Башкирии сообщают, что зампрокурора республики Руслан Абзалетдинов запросил для обвиняемого наказание в виде 23 лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, в надзорном ведомстве предлагают запретить Сергею П. доступ к любой работе с детьми на протяжении 20 лет.
— Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, совершении насильственных действий сексуального характера, убийстве, совершенном с особой жестокостью, краже, а также незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, — напомнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
По одной из версий причиной жестокой расправы над 14-летней Юлианой стала ревность ее старшего брата к матери.
Напомним, история, потрясшая своей жестокостью жителей Башкирии, случилась осенью прошлого года. 10 октября утром мама обнаружила в багажнике семейного автомобиля бездыханное тело 14-летней Юлианы. Практически сразу главным подозреваемым в убийстве стал ее старший брат. Вскоре его нашли на чердаке девятиэтажки, в том же районе, где жила их семья. При задержании у Сергея нашли остатки синтетического наркотика, а сам он находился в неадекватном состоянии.
По версии следствия, в тот злополучный вечер молодой человек напал на младшую сестренку, когда она выходила из душа. Сергей изнасиловал ее, задушил и спрятал тело в раскладной диван. Когда мама пришла домой и, ничего не подозревая, легла спать, подсудимый достал мертвую сестренку, вынес на улицу и положил ее тело в багажник. Не найдя места, куда можно было бы отвезти жертву, он переставил автомобиль в другое место, там же, рядом с домом, и скрылся.
Утром мама Сергея и Юлианы обнаружила, что дочери дома нет, а машина находится совсем не там, где она ее оставила. Открыв багажник, женщина увидела мертвую дочь и позвонила в полицию.
Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, на следующем заседании, которое пройдет 2 декабря, подсудимый должен выступить с последним словом. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.