Две бани сгорели за сутки в Ростовской области

Второе возгорание также 24 ноября, с 14 часов до 14:18, тушили в хуторе Дороговском. Пламя вспыхнуло в бане на территории частного дома. Хозяев в этот момент не было, и огонь заметили соседи. Всего выгорело 16 кв. метров, работали восемь человек, использовалось две спецмашины.