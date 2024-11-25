Две бани сгорели за сутки в Ростовской области

Две бани сгорели за прошедшие сутки в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Первый пожар произошел в Белой Калитве, возгорание тушили с 00:55 до 1:07 ночи 24 ноября. В этом случае огонь полыхал на 8 кв. метрах. На месте работали восемь сотрудников МЧС, использовалось две единицы техники.
Второе возгорание также 24 ноября, с 14 часов до 14:18, тушили в хуторе Дороговском. Пламя вспыхнуло в бане на территории частного дома. Хозяев в этот момент не было, и огонь заметили соседи. Всего выгорело 16 кв. метров, работали восемь человек, использовалось две спецмашины.
Спасатели выяснили, что в обоих случаях пожары начались из-за ветхой проводки. Жителей Дона просят регулярно проверять состояние проводов и не перегружать электросети. Ремонт и работу с электрикой лучше доверять профессионалам.
Напомним, за прошедшую неделю представители МЧС выезжали на 92 пожара.