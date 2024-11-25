Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма

По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «П» 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий.
«Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2022−2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.