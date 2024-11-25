Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «П» 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий.

«Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2022−2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.