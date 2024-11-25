Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сапсан», ехавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил пожилую женщину

На станции Любань поезд Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил пожилую женщину. О случившемся 25 ноября сообщает транспортная полиция.

Трагедия случилась в субботу рано утром в Тосненском районе Ленобласти. По данным транспортной полиции, 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Травмы у женщины оказались несовместимы с жизнью.

«По данному факту сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.