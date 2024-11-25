«Сапсан», ехавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил пожилую женщину

Трагедия случилась в субботу рано утром в Тосненском районе Ленобласти. По данным транспортной полиции, 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Травмы у женщины оказались несовместимы с жизнью.