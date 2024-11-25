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Прямые авиарейсы в Китай и Горно-Алтайск запустят из Уфы

Из Уфы запустят прямые рейсы в Китай и Горно-Алтайск.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут попасть в Горно-Алтайск без пересадок. Компания «Азимут» намерена связать прямым авиасообщением Уфу и Республику Алтай. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

По словам и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Рустема Газизова, к соглашению с компанией было достигнуто в ходе «Транспортной недели» в Москве. Также самолеты «Азимут» будут летать в Урумчи (Китай).

Напомним, в этом году уже были запущены рейсы из Уфы в Кемерово и Тбилиси, а также увеличена частота полетов в Самарканд.

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