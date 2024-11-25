37 аварий зарегистрировали в Братске и районе за неделю

В Братске и районе с 18 по 24 ноября 2024 произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, травмы различной степени тяжести получили шесть взрослых и один ребенок.
— Всего зафиксировали 21 столкновение авто, семь раз водители врезались в стоящую машину, пять раз наехали на препятствие. Помимо этого три раза съехали с дороги и один раз сбили собаку, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Самым аварийным днем стал вторник, тогда случилось девять аварий. В это время водителей просят быть аккуратными, на дорогах гололед. Стоит соблюдать правила дорожного движения и безопасную дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что серьезное ДТП произошло в Бурятии вечером 24 ноября. 46-летний водитель «Мазды» не справился с управлением. Из-за чего пострадали пять несовершеннолетних, им понадобилась помощь врачей.